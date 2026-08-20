Американский бизнесмен из списка Forbes погиб при крушении вертолета в Кении

В Кении погиб американский бизнесмен из списка Forbes Американский бизнесмен из списка Forbes погиб при крушении вертолета в Кении

Москва20 авг Вести.Бизнесмен Роджер Дуарте, основавший сеть ресторанов и компанию по продаже крабов в США, разбился при крушении вертолета с туристами в Кении, пишет газета Daily Mail.

Вертолет упал утром в среду в районе горы Ололокве, погибли все семь человек на борту, в том числе шесть туристов, направлявшихся на сафари.

…Дуарте стал одним из семи человек, погибших в результате крушения вертолета в Кении… 42-летний Дуарте был одним из пяти американцев на борту зафрахтованного вертолета отмечается в сообщении

Как указывает газета, бизнесмен в 2016 году вошел в список Forbes наиболее успешных молодых предпринимателей "30 до 30" в категории бизнесменов, занятых в сфере общепита.

Ранее эквадорские власти информировали, что среди погибших в вертолете был глава службы разведки Эквадора Микель Сенси-Контуги и его супруга.