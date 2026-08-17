Москва17 авгВести.Три человека погибли при крушении частного вертолета в Греции, сообщает издание Efimerida ton syntakton.
Трагедия произошла на острове Сифнос в Эгейском море. По данным издания, на борту упавшего вертолета находились двое мужчин и женщина - пилот и два пассажира. Причины падения вертолета пока неизвестны.
Отмечается, что вертолет упал в населенном районе на вертолетной площадке в районе Толос, но ни один дом не пострадал. Машина рухнула на площадку сразу после взлета и загорелась. Пожарные в настоящее время пытаются потушить огонь.
Расследование инцидента продолжается.