Три человека погибли при крушении частного вертолета в Греции Трое погибли в авиакатастрофе с частным вертолетом в Греции

Москва17 авг Вести.Три человека погибли при крушении частного вертолета в Греции, сообщает издание Efimerida ton syntakton.

Трагедия произошла на острове Сифнос в Эгейском море. По данным издания, на борту упавшего вертолета находились двое мужчин и женщина - пилот и два пассажира. Причины падения вертолета пока неизвестны.

Отмечается, что вертолет упал в населенном районе на вертолетной площадке в районе Толос, но ни один дом не пострадал. Машина рухнула на площадку сразу после взлета и загорелась. Пожарные в настоящее время пытаются потушить огонь.

Расследование инцидента продолжается.