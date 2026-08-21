Самолет с восемью пассажирами разбился рядом с военным аэродромом на Аляске

Самолет с восемью пассажирами упал вблизи военного аэродрома на Аляске Самолет с восемью пассажирами разбился рядом с военным аэродромом на Аляске

Москва21 авг Вести.Самолет с пилотом и семью пассажирами на борту потерпел крушение на Аляске, сообщает местная газета Anchorage Daily News со ссылкой на Национальный совет по безопасности на транспорте.

Легкий турбовинтовой самолет Cessna 441 следовал из Анкориджа на мыс Кейп-Ньюнхем на юго-западном побережье Аляски​​​, где расположены военный аэродром и радиолокационная станция Военно-воздушных сил (ВВС) США, уточняет газета.

Авиадиспетчеры в Анкоридже получили сообщение о том, что воздушное судно разбилось, не долетев до аэродрома.

Сведения о погибших или выживших пока не поступали.

Днем ранее телеканал ABC передал, что один человек погиб и еще двое пострадали при столкновении легкомоторного самолета и вертолета в небе над Пенсильванией (США).