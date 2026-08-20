В США при столкновении небольшого самолета и вертолета погиб один человек

Один человек погиб при столкновении небольшого самолета и вертолета в США В США при столкновении небольшого самолета и вертолета погиб один человек

Москва20 авг Вести.Один человек погиб, двое пострадали в результате столкновения легкомоторного самолета и вертолета в небе над Пенсильванией в США, сообщает телеканал ABC.

ЧП произошло в среду вечером. Столкнулись вертолет Bell и самолет Cessna 150. На фотографиях и видео, опубликованных в социальных сетях, был запечатлен вертолет, лежащий на боку рядом с обломками самолета в поле, и вереница машин скорой помощи. сообщает газета Washington Post.