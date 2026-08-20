Москва20 авгВести.Один человек погиб, двое пострадали в результате столкновения легкомоторного самолета и вертолета в небе над Пенсильванией в США, сообщает телеканал ABC.
ЧП произошло в среду вечером. Столкнулись вертолет Bell и самолет Cessna 150. На фотографиях и видео, опубликованных в социальных сетях, был запечатлен вертолет, лежащий на боку рядом с обломками самолета в поле, и вереница машин скорой помощи. сообщает газета Washington Post.
Пилот небольшого самолета погиб, двое служащих полиции штата Пенсильвания получили травмы после того, как самолет столкнулся в воздухе с полицейским вертолетом недалеко от аэропорта Карлайлаговорится в сообщении телеканала ABC