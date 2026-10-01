Москва1 октВести.Крушение медицинского вертолета произошло у скалистого острова в Тихом океане Санта-Каталина в штате Калифорния (США). Информацию об этом распространил телеканал NBC4.
По его данным, инцидент произошел сразу после взлета с острова.
Медицинский вертолет упал в воду у берегов острова Санта-Каталинаговорится в сообщении
Телеканал уточнил, что, по данным властей, из вертолета и воды были извлечены как минимум четыре человека, их доставили в больницу. Местонахождение еще одного человека неизвестно, его ищут.