Москва25 сенВести.Два человека погибли в результате крушения одномоторного самолета, которое произошло в американском городе Хеспирия (Калифорния). Об этом сообщает издание Los Angeles Times.
Обстоятельства случившегося расследуют Федеральное управление гражданской авиации США и Национальный совет по безопасности на транспорте.
Было подтверждено, что оба человека, находившихся в самолете, погибли.говорится в материале
Местная полиция попросила жителей не приближаться к месту происшествия.
Ранее в США разбился самолет новостной службы, три человека погибли.