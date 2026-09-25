LA Times: в Калифорнии при крушении самолета погибли два человека

Два человека погибли в результате крушения самолета в Калифорнии LA Times: в Калифорнии при крушении самолета погибли два человека

Москва25 сен Вести.Два человека погибли в результате крушения одномоторного самолета, которое произошло в американском городе Хеспирия (Калифорния). Об этом сообщает издание Los Angeles Times.

Обстоятельства случившегося расследуют Федеральное управление гражданской авиации США и Национальный совет по безопасности на транспорте.

Было подтверждено, что оба человека, находившихся в самолете, погибли. говорится в материале

Местная полиция попросила жителей не приближаться к месту происшествия.

Ранее в США разбился самолет новостной службы, три человека погибли.