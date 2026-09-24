Трамп лично встретил Си Цзиньпина после его прилета в Вашингтон Трамп лично встретил Си Цзиньпина у самолета

Москва24 сен Вести.Американский президент Дональд Трамп лично встретил лидера Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина у трапа самолета.

Си Цзиньпин прибыл в США с государственным визитом, трансляция приземления самолета лидера КНР велась на сайте Белого дома.

Самолет Си Цзиньпина приземлился на базе Эндрюс недалеко от Вашингтона 23 сентября в 17:39 по местному времени (00:39 мск 24 сентября).

Перед трапом самолета была расстелена красная ковровая дорожка, кроме того, рядом были размещены истребители F-16 и F-22.

Ранее стало известно, что председатель КНР Си Цзиньпин 23 сентября прибудет в США с первым за 11 лет государственным визитом.

Отмечается, что председатель КНР пробудет в Соединенных Штатах до 25 сентября.