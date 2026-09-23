Москва23 сен Вести.Для встречи председателя КНР Си Цзиньпина президент США Дональд Трамп нарушит соблюдавшийся порядка 60 лет протокол. Он впервые со времен президентства Джона Кеннеди лично встретит китайского лидера на военной базе Andrews, расположенной недалеко от Вашингтона. Об этом пишет газета Financial Times.

С 23 по 25 сентября Си Цзиньпин посетит США с государственным визитом​​​. Глава протокола Белого дома Моника Кроули отметила, что Трамп лично встретит на летном поле Си Цзиньпина, что станет редким жестом с его стороны.

В среду Дональд Трамп встретит Си Цзиньпина на авиабазе Andrews, отступив от протокола, соблюдавшегося на протяжении шести десятилетий. Это будет первый случай, когда верховный главнокомандующий США лично встречает мирового лидера на этой базе со времен встречи Джона Кеннеди с премьером Британии Гарольдом Макмилланом на взлетной полосе в 1962 году пишет издание

По данным FT, это станет демонстрацией глубокого уважения со стороны Трампа к председателю Си.

Трамп не в первый раз приветствует лидера другой мировой державы на аэродроме. В августе 2025 года глава Белого дома встретил своего российского коллегу Владимира Путина в Анкоридже у самолета, прилетевшего на Аляску из Магадана. Президенты одновременно вышли из своих авиалайнеров и пошли навстречу друг другу. Но подобного на авиабазе Andrews не было уже шесть десятилетий.