NYT: Трамп надеется на помощь Китая в проведении встречи с Ким Чен Ыном

NYT: Трамп обсудит с Си Цзиньпином возможность встречи с Ким Чен Ыном NYT: Трамп надеется на помощь Китая в проведении встречи с Ким Чен Ыном

Москва19 сен Вести.Президент США Дональд Трамп намерен обсудить возможность возобновления контактов с главой КНДР Ким Чен Ыном на предстоящих в Вашингтоне переговорах с председателем Китая Си Цзиньпином, сообщает издание The New York Times (NYT).

Возможно, Трамп обсудит КНДР с главой Китая Си Цзиньпином, когда на следующей неделе Си совершит государственный визит в Вашингтон отмечает NYT

КНДР не отвечает на публичные сигналы и попытки Белого дома пойти на сближение, поэтому Трамп рассчитывает на посредничество Китая. Для Пекина помощь в проведении встречи на высшем уровне может стать выгодным рычагом давления на США, полагает NYT.

Возможную встречу Трампа и Ким Чен Ына можно приурочить к саммиту АТЭС, который состоится в ноябре в Китае.

Трамп заявил, что ожидает встречу с Ким Чен Ыном до конца 2026 года.

Президент США отдал распоряжение значительно сократить совместные военные учения США и Южной Кореи, назвав их враждебными по отношению к КНДР.

По данным Reuters, реакция Пхеньяна на желание Трампа встретиться с Ким Чен Ыном в этом году оказалась весьма сдержанной. Личные отношения между главами стран не могут заменить изменения в политике Вашингтона, считает Пхеньян. Поэтому КНДР может выдвинуть "жесткие условия" для проведения встречи, заключает Reuters.