Пхеньян холодно отреагировал на предложение Трампа о встрече с Ким Чен Ыном Reuters: Пхеньян холодно отреагировал на идею Трампа встретиться с Ким Чен Ыном

Москва21 авг Вести.Пхеньян холодно отреагировал на желание президента США Дональда Трампа встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном в этом году, сообщает Reuters.

В Северной Корее дали понять, что личные отношения лидеров не могут заменить изменения в политике Вашингтона. Как ожидается, Пхеньян выдвинет "жесткие условия" для проведения встречи, отмечает агентство.

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в конце этого года. Однако его предложения вызвали холодную реакцию Пхеньяна, который, как предполагается, выдвинет жесткие условия для проведения такой встречи говорится в сообщении

17 августа Трамп распорядился значительно сократить совместные военные учения США и Южной Кореи, назвав их враждебными по отношению к КНДР. По данным агентства, президент Соединенных Штатов стремится возобновить переговоры с Пхеньяном и добиться внешнеполитического успеха. Возможной площадкой для встречи может стать саммит АТЭС в китайском Шэньчжэне.

Сестра северокорейского лидера Ким Е Чжон отвергла уступки США в вопросе военных учений, заявив, что Вашингтон "не получит желаемого ответа". При этом личные отношения Трампа и Ким Чен Ына она назвала "превосходными", однако подчеркнула, что политика США в отношении КНДР остается враждебной.

По оценке экспертов, для возобновления переговоров Северная Корея может потребовать существенного изменения американской политики, отказа от враждебных мер и фактического признания своего ядерного статуса. Вашингтон, однако, продолжает заявлять о приверженности полной денуклеаризации КНДР.

Северная Корея при этом не закрывает возможность будущего диалога. Эксперты считают, что заявление Ким Е Чжон, скорее, направлено на формирование более выгодных условий переговоров, чем на окончательный отказ от контактов с США.

Трамп и Ким уже проводили три встречи в 2018-2019 годах, однако дипломатический процесс завершился без соглашения из-за разногласий вокруг ядерной программы КНДР и санкций. С тех пор Северная Корея укрепила отношения с Китаем и Россией, что, по мнению аналитиков, снизило ее заинтересованность в новых переговорах на условиях США.