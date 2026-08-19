СМИ: Трамп хотел бы встретиться с лидером КНДР осенью WSJ: Трамп намерен осенью встретиться с Ким Чен Ыном

Москва19 авг Вести.Американский лидер Дональд Трамп добивается от своих помощников организации встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном осенью, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Отмечается, что глава Белого дома в частном порядке обсуждал возможность личной встречи с главой КНДР во время своей следующей поездки в Азию.

Президент Трамп требует от своих помощников организовать встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном уже этой осенью говорится в материале

Трамп, как подчеркивается, хочет возобновить масштабную дипломатическую инициативу своего первого президентского срока по убеждению лидера КНДР отказаться от ядерной программы страны.

Ранее американский лидер заявил, что Ким Чен Ын ответил на его призыв провести переговоры. Трамп также добавил, что поддерживает с главой КНДР хорошие отношения.