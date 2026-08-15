Трамп похвастался, что "отлично ладит" с Ким Чен Ыном

Трамп считает, что "отлично ладит" с Ким Чен Ыном Трамп похвастался, что "отлично ладит" с Ким Чен Ыном

Москва15 авг Вести.Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что находится в прекрасных отношениях с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Он приложил к публикации совместное фото с главой Северной Кореи.

Несмотря на недружелюбный вид на этом конкретном снимке, есть много фотографий, где мы улыбаемся. Ким Чен Ын и я отлично ладим! написал Трамп

В мае Трамп заявлял, что поддерживает контакт с Ким Чен Ыном, однако отказался раскрывать подробности того, как проходит общение между ними.

В августе 2025 года Трамп назвал свои отношения с Ким Чен Ыном отличными и выразил надежду, что такими они и останутся.