Дональд Трамп считает, что у него прекрасные отношения с Ким Чен Ыном

Дональд Трамп назвал прекрасными отношения с Ким Чен Ыном Дональд Трамп считает, что у него прекрасные отношения с Ким Чен Ыном

Москва17 авг Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает хорошие отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном и считает, что они отлично ладят.

У нас с ним прекрасные отношения сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете

По его словам, Ким Чен Ын негативно относился к бывшим президентам США Джо Байдену и Бараку Обаме, однако с нынешним американским лидером у него сложились хорошие отношения.

Ранее Трамп сообщил, что поручил главе Пентагона Питу Хегсету сократить масштабы совместных военных учений США и Южной Кореи, назвав их необязательными. В КНДР, в свою очередь, охарактеризовали маневры как подготовку к агрессивной войне и заявили о готовности ответить на них.