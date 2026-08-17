Москва17 авгВести.Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает хорошие отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном и считает, что они отлично ладят.
У нас с ним прекрасные отношениясказал Трамп журналистам в Овальном кабинете
По его словам, Ким Чен Ын негативно относился к бывшим президентам США Джо Байдену и Бараку Обаме, однако с нынешним американским лидером у него сложились хорошие отношения.
Ранее Трамп сообщил, что поручил главе Пентагона Питу Хегсету сократить масштабы совместных военных учений США и Южной Кореи, назвав их необязательными. В КНДР, в свою очередь, охарактеризовали маневры как подготовку к агрессивной войне и заявили о готовности ответить на них.