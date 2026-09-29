Москва29 сен Вести.Лидер КНДР Ким Чен Ын вызывает взаимную симпатию у президента США Дональда Трампа, об этом заявил сам глава Белого дома на встрече с журналистами.

Трамп также подчеркнул, что считает Кима своим другом, а себя чуть ли не единственным человеком, который нравится северокорейскому лидеру.

Так вышло, что он мой друг - Ким Чен Ын​​​. Он мой друг. Ему нравится Трамп. Многие другие люди ему не нравятся. Я, пожалуй, единственный человек во всем мире, который ему симпатичен, и он мне тоже нравится сказал лидер США

Ранее заведующий кафедрой сравнительной политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН Артур Демчук рассказал ИС "Вести", что если президент США Дональд Трамп действительно встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном на предстоящем саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), то эта встреча будет без серьезных договоренностей.

19 августа газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Трамп добивается личной встречи с Ким Чен Ыном в этом году, речь может идти о ноябрьском саммите АТЭС в Китае.