Москва19 авгВести.Президент США Дональд Трамп заявил, что с лидером КНДР Ким Чен Ыном "все будет в порядке", пока во главе Белого дома "умный" лидер. Такое заявление он сделал в комментарии журналистам.
Американский лидер заявил, что очень хорошо знает лидера КНДР.
И у него все будет в порядке, пока у нас умный президентзаявил Трамп
Также он предположил, что с Ким Чен Ыном "будет все не так хорошо", если Соединенные Штаты возглавит "глупый президент".
Трамп добавил, что у него хорошие отношения с Ким Чен Ыном.
Ранее Трамп отказался рассказывать журналистам, состоит ли он в переписке с лидером КНДР.