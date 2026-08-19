Трамп: у Ким Чен Ына "все будет в порядке", пока в США "умный президент"

Трамп заявил, что у Ким Чен Ына "все будет в порядке", пока в США "умный" глава Трамп: у Ким Чен Ына "все будет в порядке", пока в США "умный президент"

Москва19 авг Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что с лидером КНДР Ким Чен Ыном "все будет в порядке", пока во главе Белого дома "умный" лидер. Такое заявление он сделал в комментарии журналистам.

Американский лидер заявил, что очень хорошо знает лидера КНДР.

И у него все будет в порядке, пока у нас умный президент заявил Трамп

Также он предположил, что с Ким Чен Ыном "будет все не так хорошо", если Соединенные Штаты возглавит "глупый президент".

Трамп добавил, что у него хорошие отношения с Ким Чен Ыном.

Ранее Трамп отказался рассказывать журналистам, состоит ли он в переписке с лидером КНДР.