Трамп заявил, что ожидает встречу с Ким Чен Ыном до конца 2026 года

Трамп сделал заявление о встрече с Ким Чен Ыном Трамп заявил, что ожидает встречу с Ким Чен Ыном до конца 2026 года

Москва19 авг Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном до конца 2026 года. Соответствующее высказывание он сделал в комментарии журналистам.

Представители прессы спросили главу Белого дома о том, собирается ли он встретиться с Ким Чен Ыном в текущем году.

Да, я сделаю это сказал Трамп

Ранее о возможной встрече Трампа и Ким Чен Ына писала газета The Wall Street Journal. Сообщалось, что американский президент хочет возобновить усилия, направленные на попытки убедить КНДР отказаться от ядерной программы.