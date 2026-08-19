Москва19 авгВести.Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном до конца 2026 года. Соответствующее высказывание он сделал в комментарии журналистам.
Представители прессы спросили главу Белого дома о том, собирается ли он встретиться с Ким Чен Ыном в текущем году.
Да, я сделаю этосказал Трамп
Ранее о возможной встрече Трампа и Ким Чен Ына писала газета The Wall Street Journal. Сообщалось, что американский президент хочет возобновить усилия, направленные на попытки убедить КНДР отказаться от ядерной программы.