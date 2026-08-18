Трамп опубликовал фото Ким Чен Ына после его ответа о переговорах

Трамп опубликовал мем с Ким Чен Ыном после его слов о переговорах Трамп опубликовал фото Ким Чен Ына после его ответа о переговорах

Москва18 авг Вести.Президент США Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social фотографию лидера КНДР Ким Чен Ына после заявления о его якобы ответе на предложение провести переговоры.

Опубликованный Трампом кадр показывает Ким Чен Ына в кресле в окружении военных. Перед ним установлен монитор с изображением телефона.

На снимке северокорейский лидер изображен с телефонной трубкой в руках. Фотография сопровождается шутливой подписью: "Эй, Дональд, мы же в ладах?".

В понедельник Трамп заявил, что Ким Чен Ын якобы ответил на его призыв к диалогу между США и КНДР. Глава Белого дома также подчеркнул, что у него "прекрасные отношения" с северокорейским лидером.