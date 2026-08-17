Москва17 авг Вести.Президент США Дональд Трамп принял решение сократить масштаб совместных военных учений с Южной Кореей. Соответствующий приказ получил глава Пентагона Пит Хегсет, отметил Трамп в соцсети Truth Social.

Подобные учения не являются сейчас необходимыми, отметил Трамп.

Эти учения не только обходятся слишком дорого, причем основная часть затрат ложится на США, как это обычно бывает, но и посылают неверный сигнал, который воспринимается как враждебный по отношению к КНДР. Напомню, что за время моего президентства эта страна не представляла угрозы и вела себя с уважением