Страны Азии наращивают расходы на оборону на фоне слов Трампа о Ким Чен Ыне

Politico узнало о беспокойстве в странах Азии из-за слов Трампа о Ким Чен Ыне Страны Азии наращивают расходы на оборону на фоне слов Трампа о Ким Чен Ыне

Москва20 авг Вести.Азиатские страны активнее вкладываются в собственную оборону на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о возможной встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном и сокращении масштабов совместных учений американских военных с Южной Кореей, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

Ранее глава Белого дома заявил, что рассчитывает на встречу с лидером КНДР до конца 2026 года. Американский президент объявил, что США сокращают масштаб совместных учений, поскольку они дорого обходятся Соединенным Штатам. Кроме того, Трамп отметил, что у него "хорошие отношения" с Ким Чен Ыном.

Дипломатические источники Politico сообщили газете, что действия Трампа побуждают государства азиатского региона "наращивать расходы на оборону и налаживать альтернативные партнерские связи".

Один из азиатских чиновников в разговоре с изданием подчеркнул, что страны региона буду концентрироваться на "самообеспечении".

Я полагаю, что те, у кого есть такая возможность, будут больше инвестировать в собственную оборону, чтобы в долгосрочной перспективе снизить зависимость от "американского зонтика" приводит Politico слова собеседника

Другой дипломат из Азии заявил, что страны региона могли бы инвестировать в покупку систем противовоздушной и противоракетной обороны, а также в укрепление военных объектов и усиление сотрудничества с военными Австралии и Европы.

Ранее Трамп рассказал, что общается с Ким Чен Ыном и считает себя единственным президентом США, который ладит с лидером КНДР.