Москва18 авгВести.Решение президента США Дональда Трампа сократить масштабы совместных военных учений с Южной Кореей вызвало новые опасения у американских союзников в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников.
Ранее Трамп сообщил, что поручил главе Пентагона Питу Хегсету уменьшить масштабы совместных маневров с Сеулом. Глава Белого дома назвал проведение таких учений необязательным.
По данным издания, распоряжение Трампа усилило обеспокоенность союзников относительно готовности Вашингтона сохранять прежний уровень вовлеченности в безопасность региона.
Распоряжение Трампа о сокращении военных учений... вызвало новую тревогу по поводу приверженности Вашингтона регионусказал один из чиновников
Пентагон отказался напрямую комментировать опасения союзников, но заявил, что ведомство "активно работает над выполнением" распоряжения президента о сокращении масштабов учений.