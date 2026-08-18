FT: сокращение учений США и Южной Кореи вызвало тревогу у союзников в регионе

Сокращение учений США с Южной Кореей встревожило Индо-Тихоокеанский регион FT: сокращение учений США и Южной Кореи вызвало тревогу у союзников в регионе

Москва18 авг Вести.Решение президента США Дональда Трампа сократить масштабы совместных военных учений с Южной Кореей вызвало новые опасения у американских союзников в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников.

Ранее Трамп сообщил, что поручил главе Пентагона Питу Хегсету уменьшить масштабы совместных маневров с Сеулом. Глава Белого дома назвал проведение таких учений необязательным.

По данным издания, распоряжение Трампа усилило обеспокоенность союзников относительно готовности Вашингтона сохранять прежний уровень вовлеченности в безопасность региона.

Распоряжение Трампа о сокращении военных учений... вызвало новую тревогу по поводу приверженности Вашингтона региону сказал один из чиновников

Пентагон отказался напрямую комментировать опасения союзников, но заявил, что ведомство "активно работает над выполнением" распоряжения президента о сокращении масштабов учений.