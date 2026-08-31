США могут провести серию ограниченных ударов в районе Ормузского пролива Axios: Трамп рассматривает возможность ограниченных ударов в районе Ормуза

Москва31 авг Вести.Президент США Дональд Трамп и ряд его советников рассматривают возможность нанесения ограниченных ударов в районе Ормузского пролива, чтобы не дать Ирану восстановить ракетный потенциал. Об этом пишет Axios со ссылкой на американских чиновников.

Президент Трамп и его помощники рассматривают возможность нанесения ограниченных ударов в Ормузском проливе, чтобы помешать Ирану восстановить свои радиолокационные и ракетные возможности для атак на корабли пишет портал со ссылкой на трех чиновников

По данным источников, план ограниченных ударов разработало Центральное командование, и его одобрил глава Пентагона Пит Хегсет. Однако Дональд Трамп до обмена ударами с Ираном в минувшие выходные этот план не поддерживал. Кроме того, еще на прошлой неделе в администрации президента высказывались против новых атак, опасаясь эскалации.

Но он (Трамп - прим. ред.) мог дать плану зеленый свет после новой эскалации предполагает Axios

Ранее Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social созданное с помощью нейросети видео, на котором показаны удары по иранскому острову Харк. На опубликованных кадрах видно, как по зданиям, расположенным на побережье, наносятся ракетные удары.