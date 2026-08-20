Трамп заявил о негативном отношении к направленным против КНДР военным учениям

Трамп рассказал, что думает по поводу направленных против КНДР военных учений Трамп заявил о негативном отношении к направленным против КНДР военным учениям

Москва20 авг Вести.Президент США Дональд Трамп высказал недовольство по поводу проведения масштабных военных учений, направленных против КНДР.

Заявление американский лидер сделал в ходе пресс-брифинга, видеозапись которого опубликована в YouTube-канале Белого дома.

Трамп в очередной раз отметил, что между ним и лидером КНДР Ким Чен Ыном сложились дружеские отношения, что делает подобные учения неуместными.

Мне не понравился тот факт, что мы проводим такие масштабные военные учения, по сути, против Северной Кореи ... учитывая, что у меня с ним (с лидером КНДР – прим. ред.) дружеские отношения отметил глава Белого дома

Американский президент упомянул, что Южная Корея "не заинтересована в оказании поддержки" США в вопросах, связанных с Ормузским проливом.

Я посчитал, что проведение масштабных учений ... очень оскорбительно по отношению к тому, кто, по крайней мере в течение моего срока (на посту президента США – прим. ред.), вел себя очень хорошо (говоря о Ким Чен Ыне – прим. ред.) добавил Трамп

16 августа Трамп поручил главе Пентагона Питу Хегсету сократить масштаб совместных военных учений США и Южной Кореи. После этого американский президент добавил, что "хорошо ладит" с лидером КНДР Ким Чен Ыном.