Трамп утверждает, что у Пхеньяна есть 57 единиц "очень мощного ядерного оружия"

Трамп: у КНДР есть 57 единиц "очень мощного ядерного оружия" Трамп утверждает, что у Пхеньяна есть 57 единиц "очень мощного ядерного оружия"

Москва19 авг Вести.КНДР располагает 57 единицами мощного ядерного оружия, заявил президент США Дональд Трамп.

У него (лидера КНДР Ким Чен Ына - ред. ) 57 очень мощных ядерных вооружений, этого не должны были допустить сказал американский лидер журналистам

По словам Трампа, если бы он в то время занимал пост президента, то "не допустил бы этого".

Но он их получил. Я очень хорошо с ним лажу заключил президент США

Ранее СМИ со ссылкой на источники писали, что Трамп добивается от своих помощников организации встречи с лидером КНДР осенью. Указывалось, что президент США в частном порядке обсуждал возможность личной встречи с Ким Чен Ыном во время своей следующей поездки в Азию.

На прошлой неделе Трамп в рамках разрядки напряженности на Корейском полуострове объявил о вдвое сократить ежегодные совместные военные учения с Сеулом. Пхеньян последовательно расценивает любые подобные маневры как репетицию вторжения и неоднократно заявлял, что будет укреплять ядерный и ракетный потенциал в ответ на угрозы.