Москва19 авгВести.КНДР располагает 57 единицами мощного ядерного оружия, заявил президент США Дональд Трамп.
У него (лидера КНДР Ким Чен Ына - ред. ) 57 очень мощных ядерных вооружений, этого не должны были допуститьсказал американский лидер журналистам
По словам Трампа, если бы он в то время занимал пост президента, то "не допустил бы этого".
Но он их получил. Я очень хорошо с ним лажузаключил президент США
Ранее СМИ со ссылкой на источники писали, что Трамп добивается от своих помощников организации встречи с лидером КНДР осенью. Указывалось, что президент США в частном порядке обсуждал возможность личной встречи с Ким Чен Ыном во время своей следующей поездки в Азию.
На прошлой неделе Трамп в рамках разрядки напряженности на Корейском полуострове объявил о вдвое сократить ежегодные совместные военные учения с Сеулом. Пхеньян последовательно расценивает любые подобные маневры как репетицию вторжения и неоднократно заявлял, что будет укреплять ядерный и ракетный потенциал в ответ на угрозы.