В КНДР назвали учения США и Южной Кореи "репетицией агрессивной войны" МИД КНДР: учения США и Южной Кореи являются репетицией агрессивной войны

Москва14 авг Вести.Пхеньян расценивает совместные военные учения США и Южной Кореи как репетицию агрессивной войны. Об этом сообщили в МИД КНДР, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Учения США и Южной Кореи Ulchi Freedom Shield начнутся 17 августа. Как отмечает ЦТАК, в них будут задействованы десятки тысяч военнослужащих и военная техника США, Южной Кореи и других стран.

Эти учения, которые США и Южная Корея называют "оборонительными", по сути, являются репетицией агрессивной войны. … Решимость КНДР пресекать все враждебные действия извне с помощью самых мощных и сокрушительных контрмер и безоговорочно защищать высшие интересы национальной безопасности остается непоколебимой сказано в публикации

Ранее первый заместитель главы Министерства иностранных дел КНДР Чан Гым Чхоль заявил, что получение Южной Кореей атомных подводных лодок спровоцирует эффект "ядерного домино" в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Между тем, ранее КНДР резко осудила проведение Японией испытаний дальнобойных крылатых ракет Tomahawk.