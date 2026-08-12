Москва12 авг Вести.Получение Южной Кореей атомных подводных лодок спровоцирует эффект "ядерного домино" в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил первый заместитель главы Министерства иностранных дел КНДР Чан Гым Чхоль, его заявление приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Дипломат подчеркнул, что попытки Сеула получить атомные подводные лодки нельзя рассматривать в качестве оборонительной меры, направленной на противодействие угрозе. Он объяснил, что конечной целью южнокорейских властей является отмена ограничений, запрещающих переработку отработавшего ядерного топлива и обогащение урана, получение права на производство ядерных материалов, а также создание основы для перехода к собственному ядерному оружию.

Попытка Южной Кореи обзавестись атомными подводными лодками неизбежно приведет к эффекту ядерного домино в Азиатско-Тихоокеанском регионе добавил Чан Гым Чхоль

Он отметил, что согласованный Соединенными Штатами по просьбе Сеула план разработки Южной Кореей АПЛ приведет к еще большей нестабильности на Корейском полуострове. По словам дипломата, для КНДР это является серьезным вызовом, на который Пхеньяну необходимо ответить.