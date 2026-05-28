МИД КНДР: Пхеньян никогда не откажется от ядерного оружия

МИД КНДР заявил о невозможности отказа от ядерного оружия

Москва28 мая Вести.КНДР никогда не откажется от ядерного оружия, несмотря на давление со стороны США и их союзников. Об этом заявил представитель министерства иностранных дел КНДР, комментируя совместное заявление глав МИД стран Четырехстороннего диалога по безопасности и развитию (QUAD). Его слова приводит ТАСС.

В Пхеньяне подчеркнули, что вопрос денуклеаризации страны не рассматривается ни при каких условиях. По словам дипломата, давление со стороны США, Японии, Индии и Австралии лишь усиливает решимость КНДР защищать свои интересы и безопасность.

Еще раз уточняем, денуклеаризации КНДР ни в коем случае, никогда не будет сказал дипломат

В МИД КНДР также заявили, что QUAD является инструментом реализации американской стратегии доминирования в мире. В ведомстве считают, что заявления о денуклеаризации прикрывают планы Вашингтона по расширению военного присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Кроме того, Пхеньян раскритиковал планы Японии по ремилитаризации, а также намерения Австралии создать атомный подводный флот, назвав эти шаги угрозой стабильности в регионе.