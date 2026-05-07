Москва7 маяВести.Постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон заявил, что Северная Корея не считает себя связанной обязательствами по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
По словам дипломата, статус КНДР как ядерного государства не зависит от позиции других стран и обсуждений на международных площадках.
Еще раз уточняю, что КНДР ни в коем случае не связана ДНЯОсказал Ким Сон
Он также заявил, что на обзорной конференции по ДНЯО в ООН США и их союзники безосновательно критикуют Пхеньян. Он добавил, что КНДР намерена придерживаться собственной политики в сфере ядерных вооружений, закрепленной в законодательстве и конституции страны.
Северная Корея продолжает развивать ядерную и ракетную программы, несмотря на действующие международные санкции.