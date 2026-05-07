В Пхеньяне заявили об отсутствии обязательств по ДНЯО

В Северной Корее заявили об отсутствии обязательств по ДНЯО В Пхеньяне заявили об отсутствии обязательств по ДНЯО

Москва7 мая Вести.Постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон заявил, что Северная Корея не считает себя связанной обязательствами по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По словам дипломата, статус КНДР как ядерного государства не зависит от позиции других стран и обсуждений на международных площадках.

Еще раз уточняю, что КНДР ни в коем случае не связана ДНЯО сказал Ким Сон

Он также заявил, что на обзорной конференции по ДНЯО в ООН США и их союзники безосновательно критикуют Пхеньян. Он добавил, что КНДР намерена придерживаться собственной политики в сфере ядерных вооружений, закрепленной в законодательстве и конституции страны.

Северная Корея продолжает развивать ядерную и ракетную программы, несмотря на действующие международные санкции.