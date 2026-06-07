Ким Е Чжон: Пхеньян не пойдет на компромисс по ядерному вопросу

В КНДР исключили компромиссы по ядерному вопросу Ким Е Чжон: Пхеньян не пойдет на компромисс по ядерному вопросу

Москва7 июн Вести.Пхеньян не пойдет на компромисс в ядерном вопросе. Об этом заявила заместитель заведующего отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон.

Она подчеркнула, что КНДР не допустит нарушения паритета сил для защиты безопасности своего суверенитета.

Это дает всему миру явный сигнал, что мы ни на йоту не будем идти на компромисс по поводу обороны и суверенитета страны. Статус нашей страны как ядерного государства есть абсолютно неоспоримый предел, непреложная реальность независимо от чьего-то признания. Надежда или риторика внешних сил никак не изменит реальность приводит слова Ким Е Чжон Центральное телеграфное агентство Кореи

Ранее глава КНДР Ким Чен Ын распорядился увеличить производство ракет в 2,5 раза в ближайшие пять лет.

Между тем представитель министерства иностранных дел КНДР заявил, что Пхеньян никогда не откажется от ядерного оружия, несмотря на давление со стороны Вашингтона и его союзников. По его словам, внешнее давление лишь усиливает решимость КНДР защищать свои интересы и безопасность.