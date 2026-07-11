В МИД КНДР заявили, что вопрос о денуклеаризации республики закрыт

В МИД КНДР "окончательно закрыли" вопрос о денуклеаризации республики В МИД КНДР заявили, что вопрос о денуклеаризации республики закрыт

Москва11 июл Вести.Денуклеаризация КНДР — это закрытый вопрос. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел КНДР, пишет Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Денуклеаризация Корейской Народно-Демократической Республики — вопрос, который как теоретически, так и практически окончательно закрыт и абсолютно необратим говорится в заявлении

Дипломаты из КНДР подчеркнули, что денуклеаризация должна касаться в первую очередь Японии и Южной Кореи, которые демонстрируют намерения обзавестись собственным ядерным оружием, а потерявшие актуальность заявления Вашингтона, Токио и Сеула не могут повлиять на статус КНДР.

Ранее в Пхеньяне заявляли о своем решении расширить и укрепить ядерные силы с учетом военно-политической обстановки.