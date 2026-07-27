Москва27 июл Вести.Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) будет непрерывно обновлять ядерные силы, которые останутся высшей гарантией защиты суверенитета. Об этом заявила заведующая Общим отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК), сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон.

Ее слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Ким Е Чжон отметила, что статус КНДР как ядерной державы не может быть пересмотрен, несмотря на призывы ряда стран.

Она подчеркнула, что Пхеньян будет укреплять свой стратегический потенциал, так как от этого главным образом зависит суверенитет государства.

Ранее в Министерстве иностранных дел КНДР заявили, что денуклеаризация страны является закрытым вопросом.