Ким Чен Ын: граница КНДР и Южной Кореи должна стать неприступной крепостью В КНДР заявили о планах сделать границу с Южной Кореей неприступной крепостью

Москва18 мая Вести.Граница между КНДР и Южной Кореей должна стать неприступной крепостью. Об этом сообщил глава Северной Кореи Ким Чен Ын, его слова передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По данным ЦТАК, Ким Чен Ын созвал встречу с командирами дивизий и бригад армии КНДР.

В частности, он коснулся политики нашей партии по защите территории, направленной на укрепление частей передовой линии, охраняющих южную границу, и превращение пограничной линии в неприступную крепость сказано в сообщении

Лидер КНДР также выразил готовность реорганизовать военные структуры и усилить передовые и ключевые подразделения на границе с Южной Кореей в военно‑техническом отношении.

В феврале также сообщалось о планах КНДР по усилению охраны границы с Южной Кореей.

При этом в январе министерство объединения Южной Кореи выступило за восстановление военного соглашения с КНДР от 2018 года о снижении напряженности между странами.