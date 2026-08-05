КНДР осудила испытания Японией ракет Tomahawk и обещала не остаться наблюдателем

КНДР обеспокоена испытаниями Японией крылатых ракет Tomahawk КНДР осудила испытания Японией ракет Tomahawk и обещала не остаться наблюдателем

Москва5 авг Вести.Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) резко осуждает проведение Японией испытаний дальнобойных крылатых ракет Tomahawk и не намерена оставаться пассивным наблюдателем в условиях военной активизации Токио, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление младшей сестры высшего руководителя КНДР Ким Чен Ына, заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Е Чжон.

Подобные шаги Токио представляют угрозу для безопасности не только Пхеньяна, но и всего региона, подчеркнула Ким Е Чжон.

Япония ускоряет свое превращение в военное государство, пользуясь острыми и изменчивыми тенденциями в международной ситуации приводит РИА Новости выдержку из заявления Ким Е Чжон

По ее словам, КНДР не останется простым наблюдателем в вопросе военной эволюции Японии.

Минобороны Японии сообщило об успешных испытаниях ракет Tomahawk, проведенных при поддержке Военно-морских сил (ВМС) США.

Действия Японии по ускоренной ремилитаризации указывают на отход Токио от мирных намерений во внешней политике, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.