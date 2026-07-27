Захарова: страны-соседи жестко ответят при размещении в Японии ядерного оружия

В МИД России высказались о реакции стран-соседей на размещение в Японии ЯО Захарова: страны-соседи жестко ответят при размещении в Японии ядерного оружия

Москва27 июл Вести.Страны-соседи жестко ответят в случае размещения ядерного оружия на территории Японии. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

По мнению дипломата, в Токио должны осознавать последствия такой политики.

Любое подобное действие неизбежно спровоцирует жесткую ответную реакцию со стороны сразу целого ряда стран региона и, соответственно, вызовет не укрепление, а ослабление безопасности Японии сказала Захарова

Ранее глава Министерства обороны Японии Синдзиро Коидзуми заявил, что в стране необходимо вести открытую дискуссию по вопросам, связанным с ядерным оружием. По его словам, эта тема все еще остается чувствительной, но избегать ее обсуждения нельзя.