Reuters: в КНДР назвали возобновление войны вопросом времени

В КНДР заявили, что американцы приближают войну на Корейском полуострове Reuters: в КНДР назвали возобновление войны вопросом времени

Москва31 июл Вести.Увеличение численности командования США в Японии приближает вооруженный конфликт на Корейском полуострове. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на северокорейское государственное издание "Центральное телеграфное агентство Кореи".

ЦТАК отмечает, что начало войны является "вопросом времени".

В материале утверждается, что присутствие США в Японии говорит о том, что американская сторона занимается подготовкой Сил самообороны Японии к вооруженному конфликту.

Ранее командующий американскими войсками в Японии генерал-лейтенант Стивен Йост заявил об увеличении численности сотрудников штаба на 215 человек.

Военный эксперт Института права и нацбезопасности РАНХиГС Александр Степанов в интервью ИС "Вести" отметил, что, размещая в Японии американские комплексы Typhon, США повышают наступательный потенциал в Азиатско-Тихоокеанском регионе.