ЦТАК: США поднимают шумиху по поводу мнимой киберугрозы от КНДР ЦТАК: США выдвигают Северной Корее абсурдные обвинения в кибератаках

Москва3 мая Вести.США поднимают шумиху по поводу якобы существующей киберугрозы со стороны КНДР, что является абсурдной клеветой, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на МИД КНДР.

В последнее время США через правительственные учреждения, наемные СМИ и интриганские организации поднимают шумиху по поводу нашей не имеющей место "киберугрозы", пытаясь распространить в международном сообществе неправильное понятие о КНДР. Утверждения о киберугрозе со стороны Пхеньяна - абсурдная клевета, нацеленная на дискредитацию КНДР отмечает ЦТАК

КНДР не допустит подобных попыток враждебных сил, которые становятся все более откровенными во всех областях, в том числе в киберпространстве, и предпримет меры для защиты государственных интересов и прав граждан КНДР.