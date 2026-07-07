США призвали КНР уведомлять о запуске баллистических ракет Госдеп США призвал Китай сообщать о запусках ракет

Москва7 июл Вести.США считают, что Китаю следует взять обязательство уведомлять Вашингтон обо всех пусках баллистических ракет межконтинентальной дальности. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Томми Пигот.

По его словам, которые приводит телеканал CBS News, США остаются верны обязательствам по защите своих союзников и партнеров.

Мы по-прежнему призываем Китай участвовать в содержательных дискуссиях по контролю над вооружениями и взять на себя обязательство регулярно уведомлять обо всех пусках баллистических ракет сказал Пигот

Также официальный представитель Госдепа призвал Китай сообщать о космических запусках в соответствии с обязательствами, взятыми на себя всеми остальными членами "ядерной пятерки".

6 июля в Минобороны Китая заявили, что военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) успешно провели испытательный пуск стратегической ракеты подводного базирования в акватории Тихого океана.