КНДР намерена принять дополнительные военные меры в отношении Японии Ким Е Чжон: КНДР примет дополнительные военные меры в отношении Японии

Москва5 авг Вести.КНДР рассмотрит дополнительные меры военного характера в связи с новой политикой Японии в сфере безопасности. Об этом заявила заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), младшая сестра лидера КНДР - Ким Е Чжон.

Ее заявление распространило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Вооруженные силы и военное руководство КНДР будут делать ясный дополнительный военный выбор в связи с сегодняшним изменением Японии отметила она

Ким Е Чжон обвинила Японию в ускоренном превращении в "военное государство", указав, в частности, на недавний испытательный пуск крылатой ракеты Tomahawk с японского эсминца. Она подчеркнула, что Пхеньян резко осуждает запуск Токио ракет Tomahawk и не намерен оставаться пассивным наблюдателем в условиях военной активизации Японии.