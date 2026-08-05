Москва5 авгВести.КНДР рассмотрит дополнительные меры военного характера в связи с новой политикой Японии в сфере безопасности. Об этом заявила заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), младшая сестра лидера КНДР - Ким Е Чжон.
Ее заявление распространило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Вооруженные силы и военное руководство КНДР будут делать ясный дополнительный военный выбор в связи с сегодняшним изменением Японииотметила она
Ким Е Чжон обвинила Японию в ускоренном превращении в "военное государство", указав, в частности, на недавний испытательный пуск крылатой ракеты Tomahawk с японского эсминца. Она подчеркнула, что Пхеньян резко осуждает запуск Токио ракет Tomahawk и не намерен оставаться пассивным наблюдателем в условиях военной активизации Японии.