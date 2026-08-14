США военными учениями препятствуют диалогу Республики Корея и КНДР США намерены нарастить свое присутствие в регионе, проводя учения с Южной Кореей

Москва14 авг Вести.Соединенные Штаты, планируя проведение совместных военных учений с Республикой Корея, хотят нарастить свое присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе и сорвать любые возможности для возобновления диалога между Сеулом и Пхеньяном. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Маслов.

По его словам, США учитывают плотное сотрудничество России и КНДР, поэтому должны показать, что Республика Корея находится под зонтиком НАТО.

Но… это еще больше отдаляет любые возможности развития сотрудничества между Республикой Корея и КНДР… Тоже важно, что Республику Корея втягивают в военный конфликт с тем, чтобы практически на многие годы опять отложить любые возможности для полноценного диалога между двумя Кореями высказал свою точку зрения Маслов

Ранее сообщалось, что Пхеньян расценивает совместные военные учения США и Южной Кореи Ulchi Freedom Shield, которые начнутся 17 августа, как репетицию агрессивной войны. Отмечается, что в маневрах будут задействованы десятки тысяч военнослужащих и военная техника США, Республики Корея и других стран.