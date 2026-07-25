Москва25 июл Вести.Американцы не отказываются от переговоров по Украине, но на самом деле рассматривают ее в качестве тренировочного лагеря для отработки средств борьбы против России и Китая. Такое мнение высказал заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор НИУ ВШЭ Андрей Бакланов для "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

По его словам, у США последовательная стратегия глобального плана относительно Украины и Ближнего Востока.

Сейчас в США Ближний Восток рассматривается так же, как Украина. Это такие тренировочные лагеря, площадки для отработки средств борьбы в основном против двух государств. Это Российская Федерация и Китай. В целом у них стратегия ясна. Они против нас отметил Андрей Бакланов

Дипломат добавил, что несмотря на сокращение военной помощи США Украине, они продолжают помогать киевскому режиму с разведанными.

Ну хорошо, вот мы, скажем, понимаем такую двойную игру, которую ведут американцы. С другой стороны, за период после Анкориджа американская прямая военная помощь Украине уменьшилась примерно на 40%. Но самый главный вопрос остался — это помощь с разведывательной информацией для нанесения ударов и так далее пояснил он

В то же время, отметил профессор, у США не самые лучшие отношения с Европой.