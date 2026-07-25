Москва25 июлВести.Американцы не отказываются от переговоров по Украине, но на самом деле рассматривают ее в качестве тренировочного лагеря для отработки средств борьбы против России и Китая. Такое мнение высказал заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор НИУ ВШЭ Андрей Бакланов для "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".
По его словам, у США последовательная стратегия глобального плана относительно Украины и Ближнего Востока.
Сейчас в США Ближний Восток рассматривается так же, как Украина. Это такие тренировочные лагеря, площадки для отработки средств борьбы в основном против двух государств. Это Российская Федерация и Китай. В целом у них стратегия ясна. Они против насотметил Андрей Бакланов
Дипломат добавил, что несмотря на сокращение военной помощи США Украине, они продолжают помогать киевскому режиму с разведанными.
Ну хорошо, вот мы, скажем, понимаем такую двойную игру, которую ведут американцы. С другой стороны, за период после Анкориджа американская прямая военная помощь Украине уменьшилась примерно на 40%. Но самый главный вопрос остался — это помощь с разведывательной информацией для нанесения ударов и так далеепояснил он
В то же время, отметил профессор, у США не самые лучшие отношения с Европой.
Американцы отползают на животе от Европы, которую подставляют под удар, а Украина — это начальное место для будущего, как они надеются, крупного конфликта с любым развитием событий, вплоть до применения тактического ядерного оружия на европейском континенте. Поэтому и вопрос стоит о выводе их войск. Зачем им там войска держать? Пускай европейцы и Россия выясняют между собой отношения, как могут и чем могут. Вот это для США главноесказал дипломат