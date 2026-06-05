Ушаков: Вашингтон так и не отошел от линии Байдена по Украине

Ушаков заявил о том, что позиция США по Украине с приходом Трампа не изменилась Ушаков: Вашингтон так и не отошел от линии Байдена по Украине

Москва5 июн Вести.США, пусть и с нюансами, но придерживаются по Украине той линии, что начал с самого начала конфликта экс-президент Джо Байден. Об этом на полях ПМЭФ заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

В беседе с журналистами он пояснил, что политика нынешнего лидера США Дональда Трампа не сильно отличается от политики своего предшественника.

Не знаю, могут ли вернуться или нет, но они особо-то от нее (линии Байдена - прим. ред.) не отходили сказал Ушаков

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что весь мир видел, как президент США Дональд Трамп "воспитывал" главу киевского режима Владимира Зеленского.