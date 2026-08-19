Москва19 авг Вести.Президент США Дональд Трамп стремится провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном на саммите АТЭС, чтобы использовать этот внешнеполитический успех для укрепления своих позиций перед промежуточными выборами в США. Такое мнение высказал автор ИС "Вести" Валентин Богданов в своем канале в MAX.

По его мнению, данный сценарий остается для Дональда Трампа последним шансом на внешнеполитическое достижение, которое можно эффективно использовать в предвыборной риторике перед ноябрьским голосованием в Конгресс США.

Осенний саммит АТЭС, на котором Дональд Трамп рассчитывает, как пишет WSJ, на очную встречу с Ким Чен Ыном пройдет в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Для президента США поздновато, ведь прямые переговоры (помпезно под камеры) с лидером КНДР для главы Белого дома остаются, по сути, единственным внешнеполитическим успехом, который он еще сможет "продать" республиканскому избирателю накануне промежуточных выборов 3 ноября пояснил Богданов

По его словам, на иранском и украинском направлениях политика Дональда Трампа зашла в тупик, а прочие инициативы, вроде присоединения Гренландии или смены режима на Кубе, выглядят утопично. Вероятно, он пытается повторить сценарий своего первого срока, когда кульминацией стала историческая встреча в Пханмунджоме, сделавшая его первым президентом США, посетившим Северную Корею. Поэтому встреча с лидером КНДР - это единственный способ для Дональда Трампа создать видимость успеха перед ноябрьскими выборами.

Проблема в том, что условия сильно изменились. У КНДР сейчас гораздо более продвинутый ядерный и ракетный арсенал, плюс заметно углубились связи с Россией. Пхеньян больше не выглядит стороной, которая готова идти на серьезные уступки ради фотосессии. Китай же (если Трамп все-таки дотянет до АТЭС), принимая саммит у себя, тоже будет внимательно контролировать любой контакт, не давая превратить площадку в подмостки для трамповского бенефиса. Так что даже если встреча состоится, шансы на содержательный прорыв невелики — скорее получится еще один символический жест, с помощью которого Трамп будет еще и конкурировать с.... Трампом же написал Богданов

Также он сообщил, что на фоне заявлений администрации президента США Дональда Трампа, связанных с нехваткой вооружения, сенаторы вернулись к материалам прошлых расследований. Они надеются, что дело экс-главы страны Джо Байдена может стать "ниточкой", потянув за которую распутается коррупционный "клубок" вокруг распределения денег, выделенных на поддержку Украине.