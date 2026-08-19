Богданов: коррупция на Украине и четы Байденов снова под лупой республиканцев Богданов: можно пожелать удачи сенаторам США, "потянувших хантеровскую нить"

Москва19 авг Вести.На фоне заявлений администрации президента США Дональда Трампа, связанных с нехваткой вооружения, сенаторы вернулись к материалам прошлых расследований. Они надеются, что дело экс-главы страны Джо Байдена может стать "ниточкой", потянув за которую распутается коррупционный "клубок" вокруг распределения денег, выделенных на поддержку Украине. Такое мнение высказал автор ИС "Вести" Валентин Богданов в своем канале в MAX.

Сенаторы-республиканцы потребовали от Минюста, ФБР и Нацразведки рассекретить материалы, связанные с предполагаемыми правонарушениями семьи 46-го президента США. В частности, в письме к госструктурам Чак Грассли и Рон Джонсон попросили полностью рассекретить "одно из электронных писем и материалы секретной операции Round River".

Украинская коррупция и коррупция Байденов снова под лупой республиканцев. ... По мнению американских законодателей, при бывшем директоре ФБР Кристофере Рэе агентство намеренно присвоило файлам расследования под кодовым названием Round River особый гриф секретности. Это якобы создало дополнительные препятствия для доступа Конгресса и общественности к информации. написал Богданов

При этом требование сенаторов совпало по времени с информацией о сокращении американских военных арсеналов, обратил внимание журналист.

Главный вопрос - почему сейчас? Похоже, сенаторы держат нос по ветру, ведь в последние недели и сам Трамп, и члены его администрации несколько раз говорили о том, что текущие проблемы с нехваткой вооружения напрямую связаны с деятельностью Байдена по перекачке американского бюджета на Украину. При этом в Вашингтоне все прекрасно понимают, что большая часть денег никогда до Киева не добиралась, оседала на Потомаке. Если, потянув за хантеровскую нить, сенаторы начнут распутывать весь клубок, то можно лишь пожелать им удачи заявил Богданов

Либеральные медиа сливали инсайды, связанные с перепалкой президента США и министра войны страны. Несмотря на дефицит военного арсенала, возникший по недосмотру ответственного министерства, Дональд Трамп не отправил в отставку Пита Хегсета, ранее заявлял Богданов.

Американские военные почти исчерпали запасы ракет-перехватчиков для ключевой системы ПРО THAAD.