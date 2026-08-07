В Белом доме нашли виновных в недостатке ракет для комплексов Patriot Богданов: в нехватке ракет для Patriot Трамп обвинил Байдена и Зеленского

Москва7 авг Вести.Либеральные медиа сливали инсайды, связанные с перепалкой президента США и министра войны страны. Несмотря на дефицит военного арсенала, возникший по недосмотру ответственного министерства, Дональд Трамп не отправил в отставку Пита Хегсета. Об этом заявил журналист ИС "Вести" Валентин Богданов в своем канале в MAX.

Ожидаемых либеральными критиками кадровых перестановок не произошло. Реальными мишенями американского президента стали другие люди, указал журналист.

В последние сутки перед Дональдом Трампом возникла опасная дилемма. Кого сдать за нехватку "Пэтриотов"? Авторы утечек в либеральной прессе надеялись, что это будет глава Пентагона Пит Хегсет, которого они терпеть не могут, но президент США предпочел сдать [экс-президента США Джо] Байдена. И примкнувшего к нему [главу киевского режима Владимира] Зеленского сказал Богданов

Американские военные исчерпали почти 80% своих ракет-перехватчиков для ключевой системы ПРО THAAD. Высшее военное командование США предупреждает, что запасы боеприпасов Пентагона находятся "на опасно низком уровне". Пентагон, в свою очередь, опроверг эти сообщения, сказав, что они "не соответствуют действительности". Трамп потребовал от Хегсета разъяснений по поводу опустевших арсеналов США. Президент США также опроверг слухи о том, что он недоволен работой главы Пентагона.

При это Трамп заявил, что США тоже нуждаются в ракетах для комплексов Patriot, комментируя возможность их поставок Киеву.