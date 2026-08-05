Москва5 авгВести.Пентагон опровергает сообщения СМИ об истощении на 80% запасов ракет-перехватчиков в США из-за войны с Ираном, заявил глава Пентагона Пит Хегсет в соцсети X.
Телеканал CNN сообщил, что США почти полностью исчерпали запасы ракет для систем противоракетной обороны, а Пентагон обеспокоен "опасно низким" уровнем этих запасов.
Этот заголовок не соответствует действительностиотметил Хегсет
Источники CNN утверждают, что США израсходовали 80% запасов ракет-перехватчиков THAAD и 50% запасов ракет для системы ПВО Patriot.