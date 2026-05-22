Москва22 мая Вести.Соединенные Штаты израсходовали половину своих запасов перехватчиков комплексов противоракетной обороны THAAD на защиту Израиля в ходе операции против Ирана. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники в американской администрации.

Американские чиновники указывают, что для защиты Израиля Соединенные Штаты задействовали более 200 перехватчиков системы THAAD, что является половиной всего арсенала Пентагона, а также свыше 100 перехватчиков типов Standard Missile‑3 и Standard Missile‑6. В свою очередь, Израиль использовал менее 100 своих перехватчиков Arrow и около 90 систем David’s Sling.

В общей сложности США выпустили примерно на 120 перехватчиков больше и перехватили вдвое больше иранских ракет заявил представитель администрации США

По словам Джастина Логана, директора по исследованиям в области обороны и внешней политики в Институте Като, эта динамика противоречит лозунгу Трампа "Америка прежде всего".

При этом представитель Пентагона Шон Парнелл отметил, что США и Израиль "в равной степени разделили оборонительную нагрузку в ходе операции "Эпическая ярость".

Ранее эксперт центра стратегических исследований Ирана Али Акбар Дареини рассказал, что США потерпят крах в случае возобновления войны против Ирана. Он также отметил, что Израиль и израильское лобби по-прежнему подталкивают Штаты к возобновлению войны с Ираном.