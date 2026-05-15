Глава CENTCOM: операция США достигла всех целей, Иран значительно ослаблен Глава CENTCOM не согласен, что Иран сохранил более 70% ракетного арсенала

Москва15 мая Вести.Глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) Брэд Купер не согласился с публикациями СМИ, что Иран сохранил более 70% своего ракетного арсенала.

Купер на слушаниях в сенатском комитете по вооруженным силам сообщил, что операция США менее чем за 40 дней достигла всех целей.

Иран значительно ослаблен, на 90% разрушена оборонно-промышленная база, указал американский военный.

Сегодня Иран больше не способен проводить массированные и масштабные атаки отметил глава CENTCOM, его слова приводит "Интерфакс"



По его словам, Тегеран не сможет восстановиться в течение многих лет.

Ранее газета New York Times (NYT) со ссылкой на американские разведданные написала, что Иран сохранил около 70% своего ракетного арсенала и восстановил доступ к большинству пусковых площадок в районе Ормузского пролива вопреки словам президента США Дональда Трампа об уничтожении военной мощи Тегерана.