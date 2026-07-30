США в противостоянии с Иранов потратили 1,5 тыс ракет Patriot и 200 ракет THAAD

Вашингтон потратил на атаки Ирана 1,5 тысячи ракет Patriot и 200 ракет THAAD США в противостоянии с Иранов потратили 1,5 тыс ракет Patriot и 200 ракет THAAD

Москва30 июл Вести.В ходе вооруженного противостоянии с Тегераном Вашингтон израсходовал более 1,5 тыс ракет для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot и 200 перехватчиков Terminal High Altitude Area Defense (THAAD).

Об этом сообщил Центр стратегических и международных исследований (CSIS, организация признана нежелательной в РФ).

Кроме того, в организации подчеркнули, что Соединенные Штаты испытывают ощетимый дефицит средств ПВО перед вероятным обострением конфликта с Ираном.

В CSIS подсчитали, что с февраля по июль США потратили от 1503 до 1571 ракеты Patriot и от 174 до 218 перехватчиков THAAD, тогда как в феврале запасы подобных вооружений составляли 2330 ракет Patriot и 452 ракеты THAAD.

Ранее газета New York Times (NYT) со ссылкой на источники сообщала, что глава Белого дома Дональд Трамп распорядился приостановить атаки по Ирану, поскольку опасается истощения уже и так сократившихся запасов перехватчиков Patriot и средств противовоздушной обороны США на Ближнем Востоке из-за эскалации конфликта.