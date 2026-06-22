CNN: Пентагон потратил около 40 млрд долларов на операцию США против Ирана

Операция США против Ирана обошлась Пентагону примерно в 40 млрд долларов CNN: Пентагон потратил около 40 млрд долларов на операцию США против Ирана

Москва22 июн Вести.Военная операция США против Ирана стоила Пентагону около 40 миллиардов долларов. В сумму вошли расходы на использованные боеприпасы, потерянную технику и ущерб, нанесенный американским военным базам. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на готовящийся доклад Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

По данным исследования, в расчет не включались операционные расходы, уже предусмотренные в бюджете министерства обороны США на 2026 финансовый год.

Как отметил старший советник CSIS Марк Кэнсиан, крупнейшей статьей затрат стали боеприпасы — на них пришлось около 26 миллиардов долларов.

Американские военные использовали большое количество дальнобойных, высокотехнологичных и дорогостоящих вооружений пояснил эксперт

По его словам, США израсходовали около тысячи крылатых ракет Tomahawk, стоимость каждой из которых оценивается примерно в 2,5 миллиона долларов.

Согласно оценкам аналитиков CSIS, первые сто часов боевых действий обошлись США в 3,7 миллиарда долларов. В дальнейшем ежедневные расходы снижались по мере сокращения интенсивности ударов.

Ранее Трамп дал главе Пентагона полномочия для наращивания производства оружия в США.