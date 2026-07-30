Запасы противоракет у США закончатся через месяц в случае крупной войны с Ираном

У американской армии выявили уязвимость в случае крупного конфликта с Ираном Запасы противоракет у США закончатся через месяц в случае крупной войны с Ираном

Москва30 июл Вести.В случае возобновления крупномасштабных боевых действий против Ирана запасов противоракет у США хватит лишь на месяц интенсивного использования, следует из исследования вашингтонского Центра стратегических и международных исследований* (CSIS, признан нежелательной организацией в России).

По мнению экспертов, качественных альтернатив перечисленных систем у Штатов нет, а корабли ВМС, оснащенные противовоздушной защитой, находятся слишком далеко от главного театра военных действий на суше.

Ограниченный запас противоракет в случае возобновления войны с Ираном приведут Штаты к большому риску, отметили в CSIS.

Ранее сообщалось, что в ходе вооруженного противостояния с Тегераном Вашингтон израсходовал более 1,5 тысяч ракет для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot и 200 перехватчиков Terminal High Altitude Area Defense (THAAD).