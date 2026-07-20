Москва20 июл Вести.США заметно уступают Ирану в производстве ракет и беспилотников, вследствие чего они будут испытывать серьезный дефицит ударных вооружений в случае длительного конфликта. Об этом заявил ИС "Вести" старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин.

По его словам, за время перемирия обе стороны готовились к возобновлению боевых действий. При этом Иран не только расчищал завалы, но и активно наращивал производство ракет и беспилотников, создавая для США значительные риски.

США... также подтягивали резервы ударных боеприпасов, то есть крылатых ракет и тому подобного всего… [президент США Дональд] Трамп не заявляет, но у них объемы производства вот этих ударных средств, так и особенно средств перехвата, то есть зенитных управляемых ракет и ракет-перехватчиков, они сильно-сильно уступали иранским, то есть производству иранских ударных средств, то есть ракет и беспилотников. Потому даже с учетом того, что там что-то смогли перебросить с баз в других частях земного шара и прочего. У американцев должен быть довольно серьезный дефицит этих на случай долговременного конфликта отметил Лямин

Ранее сообщалось, что Иран атаковал базы США в Кувейте в качестве ответа на недавние удары по ряду городов Исламской Республики.